الغربية تنفذ طفرة في خدمات العلاج الطبيعي .. 100 ألف جلسة لـ 60 ألف مريض

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية عن تحقيق قفزة نوعية في خدمات العلاج الطبيعي، بعد أن قدمت أكثر من 108 آلاف جلسة علاجية لما يزيد على 57 ألف منتفع، منذ بداية العام الجاري 2025م .

وجاء ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في خدمات الرعاية الصحية النوعية ووصولها إلى المناطق الأكثر احتياجًا

جاء هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للطب العلاجي واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الذين أكدا على أهمية تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن الغرباوي، خاصة في قرى ومراكز المحافظة.

توسع كمي ونوعي

و أكد الدكتور أسامة أحمد بلبل ، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الخدمات تُقدّم عبر شبكة مكونة من 52 قسمًا للعلاج الطبيعي، منتشرة عبر 38 وحدة للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى 14 قسمًا داخل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، مما يُشكل شبكة أمان صحي تغطي كافة أنحاء المحافظة.

تعزيز هذه الخدمات

أضاف وكيل الوزارة أن المديرية حصلت على 13 جهازًا طبيًا متطورًا من وزارة الصحة، تم توزيعها على مستشفيات المحافظة لتعزيز قدراتها التشخيصية والعلاجية، حيث استفادت منها مستشفيات المحلة العام (5 أجهزة)، وزفتي العام (5 أجهزة)، وكفر الزيات العام (3 أجهزة)، وتشمل أجهزة التصريف الليمفاوي، وشد الفقرات، والليزر، والموجات فوق الصوتية، والتيارات العلاجية.

كما تم افتتاح ٣ أقسام علاج طبيعي جديدة بمستشفيات طنطا العام الجديد ، و حميات المحلة ، و مركز صحة اسرة محلة مرحوم ، لتضاف إلي قائمة الأقسام التي تقدم خدمات علاجية متخصصة ذات جودة عالية للمواطنين بالمحافظة

خدمة شاملة لكافة المرضى

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان قنصوه، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، أن الخدمة لا تقتصر على العيادات الخارجية فقط، بل امتدت لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا داخل أجنحة المستشفيات، حيث تم تقديم:

· 8,567 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي.

· 2,156 جلسة لمرضى الأقسام الداخلية.

· 1,235 جلسة لمرضى العناية المتوسطة والمركزة.

استثمار في العنصر البشري.

وأشاد "بلبل" بالدور المحوري لإدارة العلاج الطبيعي، مؤكدًا أن هذا النجاح يُعزى إلى استثمار المديرية في الكوادر البشرية عبر برامج التدريب المستمر، حيث تم عقد 42 فعالية تدريبية ما بين دورات وورش عمل ومحاضرات خلال العام الجاري، لرفع كفاءة الأطقم الطبية، وهو ما ينعكس إيجابيًا مباشرة على جودة الخدمة المقدمة وحصول المريض على رعاية مثلى.