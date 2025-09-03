20% من الراتب | شوبير يكشف مفاجأة صادمة تخص لاعبي الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة منشورات لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، والغرامات التي فرضتها الإدارة بقيادة المدير الرياضي محمد يوسف.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»:«أتمنى أن يقرر كابتن وليد صلاح الدين منع اللاعبين من استخدام حساباتهم على السوشيال ميديا. بالفعل، بعض اللاعبين تم خصم جزء من مستحقاتهم، وفي حالات وصل الخصم إلى 20% من المرتب الشهري بعد الخسارة أمام بيراميدز، وهذه معلومات مؤكدة».



وأضاف: «كنت دائمًا أؤكد أنه لا داعي لنشر أي شيء على السوشيال ميديا، حتى لو كان بهدف الاعتذار أو بنوايا سليمة، فهناك أوقات يكون فيها الصمت أبلغ من الكلام».

وتابع: «البعض قال لي: إزاي تمنع الناس تتكلم؟ أنا لم أمنع أحد، أنا فقط أعبر عن وجهة نظري، وأؤمن بأهمية الرأي المختلف. مش لازم نتفق دائمًا».

وختم شوبير: «هذه كانت وجهة نظري بشأن استخدام السوشيال ميديا. البعض غضب، لكن القرار موجود بالفعل، والدليل أن النادي الأهلي فرض غرامة على من خالف التعليمات».