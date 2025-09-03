قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
رياضة

20% من الراتب | شوبير يكشف مفاجأة صادمة تخص لاعبي الأهلي

شوبير
شوبير
منار نور

علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة منشورات لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، والغرامات التي فرضتها الإدارة بقيادة المدير الرياضي محمد يوسف.


وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»:«أتمنى أن يقرر كابتن وليد صلاح الدين منع اللاعبين من استخدام حساباتهم على السوشيال ميديا. بالفعل، بعض اللاعبين تم خصم جزء من مستحقاتهم، وفي حالات وصل الخصم إلى 20% من المرتب الشهري بعد الخسارة أمام بيراميدز، وهذه معلومات مؤكدة».


وأضاف: «كنت دائمًا أؤكد أنه لا داعي لنشر أي شيء على السوشيال ميديا، حتى لو كان بهدف الاعتذار أو بنوايا سليمة، فهناك أوقات يكون فيها الصمت أبلغ من الكلام».
وتابع: «البعض قال لي: إزاي تمنع الناس تتكلم؟ أنا لم أمنع أحد، أنا فقط أعبر عن وجهة نظري، وأؤمن بأهمية الرأي المختلف. مش لازم نتفق دائمًا».
وختم شوبير: «هذه كانت وجهة نظري بشأن استخدام السوشيال ميديا. البعض غضب، لكن القرار موجود بالفعل، والدليل أن النادي الأهلي فرض غرامة على من خالف التعليمات».

شوبير زيزو امام عاشور

