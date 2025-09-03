4 مرشحين لتدريب حراس مرمى الأهلي في جهاز النحاس

بدأ عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي مهمته لضم عناصر الجهاز الفني بعد إقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق بعد الهزيمة أمام فريق بيراميدز بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الترشيحات على منصب مدرب حراس المرمى تواجد 4 مدربين أبرزهم في الوقت الحالي أمير عبدالحميد حارس الأهلي السابق.

المرشحين لتدريب حراس الأهلي

وتواجد ضمن القائمة طارق سليمان لكن بسبب ارتباطه بنادي أهلي طرابلس في الجهاز الفني لحسام البدري تم إبعاده من الحسابات.

فيما رفض النادي الأهلي تواجد ميشيل يانكون بأي شكل مع الجهاز الفني المؤقت معتبرا أنه كان مرحلة وأنتهت.

وناقش الأهلي فكرة تصعيد مصطفى عبدالعظيم من قطاع الناشئين للفريق الأول ولكن تم رفض الفكرة بسبب عدم خوضه مباريات دوليه ولم يسبق له التدريب في حراس كبار.

وتم الاتفاق على تواجد أمير عبدالحميد مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين لكن الموقف صعب بالنسبة للمدرب حاليا بين ترك الفراعنة والانضمام مؤقتا للنادي الأهلي.

وترك الأهلي القرار لـ أمير عبدالحميد لتحديد موقفه خلال الساعات القادمة قبل الإعلان بشكل رسمى عن الجهاز الفني المؤقت للأهلي.



