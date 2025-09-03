الحوثي يستهدف أهدافا حساسة للاحتلال الإسرائيلي بصاروخين باليستيين



أعلنت ميليشيا الحوثي اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية ومزدوجة وذلك بصاروخين باليستيٍّين أحدهما نوع فلسطين2 الانشطاري ذو الرؤوس المتعددة يستخدم للمرة الثانية، والآخر نوع ذوالفقار.

وأشارت ميليشيا الحوثي في بيان لها إلى أنها استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيليّ في منطقة يافا المحتلة، وقد حققَت العملية أهدافها بنجاح

ونوه الحوثي في بيانه إلى ان القصف تسبب في هروع ملايينِ الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار.

كما أكدت ميليشيا الحوثي على ان جيش الاحتلال لن ينعم بالأمن والاستقرار ، مشيرة الي ان عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي مستمرة وبوتيرة متصاعدة خلال المرحلة القادمة.

