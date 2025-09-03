وزير مالية الاحتلال: سندمر السلطة الفلسطينية .. ويجب ضم 82% من أراضي الضفة



حذر ‌‏وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأنه سيتم تدمير السلطة الفلسطينية إن رفعت رأسها ، مؤكدا أنه حان الوقت لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية.

وشدد وزير مالية الاحتلال على ان فرض السيادة على الضفة الغربية يمنع قيام دولة فلسطينية ، مضيفا " يجب ضم 82% من أراضي الضفة الغربية ".



وأفادت القناة 12 العبرية، صباح اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال بات يحاصر الآن كامل مدينة غزة وينفذ عمليات في المناطق التي لم يسبق له دخولها منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أنه من المتوقع اقتحام المدينة خلال أسبوعين تقريبًا.

ووفق القناة العبرية، دعا الجيش سكان المدينة إلى مغادرتها والتوجه جنوبًا.

وأشارت القناة، إلى أن إجلاء السكان المدنيين من مدينة غزة إلى الجنوب عملية معقدة قد تؤثر على الجداول الزمنية واستمرار نشاط القوات.

وأكدت القناة نقلا عن جيش الاحتلال ، أن العملية في مدينة غزة ستكون قوية، لكنها لن تكون سريعة، على عكس ما قد يأمله بعض الوزراء، وذلك لتجنب تعريض حياة الرهائن في المنطقة للخطر، وفق قولها.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله "نسعى جاهدين لاتخاذ قرار، ولا نهرب من أي مهمة شاقة. القلق الوحيد هو أن تتحول هذه الحرب، في نظر الجنود والجمهور، من حرب لا خيار فيها إلى حرب اختيار".

في الوقت ذاته، لفتت القناة العبرية إلى أن الجهود لا تزال جارية لإتمام صفقة تتعلق بالأسرى.

وتضيف "مع ذلك، لا يُعرف حتى الآن المرحلة التي وصلت إليها هذه المحادثات".

وذكرت نقلا عن مسؤولين مقربين من نتنياهو، قولهم: "نحاول تجنب الحرب. الأمريكيون يقولون لنا: اغتنموا الفرصة لتدمير حماس، لكننا نعلم أن الوقت محدود".