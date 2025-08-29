إعلام إسرائيلي: سموتريتش طلب من نتنياهو مجددا فرض السيادة على الضفة الغربية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش حث نتنياهو على ضم الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضحت، أنّ سموتريتش طلب من نتنياهو مجددا فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يسعى لفصل الخليل عن مناطق سيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

ذكر إعلام إسرائيلي، أنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا لبحث تبديل قادة السلطة الفلسطينية في الخليل بزعماء عشائر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح إعلام إسرائيلي، أنّ نتنياهو يسعى لفصل الخليل عن مناطق سيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيرًا، إلى أنّ خطة نتنياهو تهدف إلى عرقلة أي تحرك لإقامة دولة فلسطينية.