إلهام شاهين تحتفي بتكريمها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أبدت الفنانة إلهام شاهين سعادتها الكبيرة بعد تكريمها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التي حملت اسمها، معبّرة عن امتنانها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

شاركت إلهام شاهين متابعيها مقطع فيديو يوثق لحظة تكريمها، وعلّقت قائلة:"شكرًا جزيلًا على أجمل تكريم في حياتي، وعلى إطلاق اسمي على الدورة العاشرة من هذا المهرجان الثقافي الرائع، مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. وأنا سعيدة جدًا بصدور كتاب إمرأة بلا أقنعة الذي يوثّق مسيرتي الفنية، وسيتم توقيع الكتاب في معرض الكتاب بإذن الله."



كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الاهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني ، وبلدية ظفار بسلطنة عمان .

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.