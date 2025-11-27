قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مازن الغرباوي : تكريم إلهام شاهين هو تكريم لرحلة صدق وفن لها أثر لا يُمحى في الوجدان

الهام شاهين
الهام شاهين
أحمد البهى

انطلقت فعاليات ندوة تكريم النجمة الكبيرة إلهام شاهين، وهي الندوة التي تحمل اسم الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، وأدارتها الإعلامية هالة سرحان، بحضور المخرج والناقد جمال عبد الناصر، مؤلف كتاب "امرأة بلا أقنعة"، الصادر ضمن إصدارات هذه الدورة التي جاءت احتفاءً باسم إلهام شاهين ومسيرتها الاستثنائية.

استهلت هالة سرحان الندوة بكلمة قالت فيها:


"نلتقي اليوم لنحتفي بقامة فنية عظيمة أثّرت في وجدان الشعوب، فنانة تمتلك حضورًا لا يخطئه القلب وجرأة لا تشبه إلا نفسها، إنها إلهام شاهين.. امرأة اختارت أن يكون الفن رسالتها، والصدق بصمتها، والجمهور شريك عمرها، وقدّمت أعمالًا أصبحت جزءًا من تاريخ السينما العربية، وفتحت نقاشات شجاعة في المجتمع، واليوم نكرّم صوتًا حرًّا آمن بالشباب واحتضن طموحاتهم."

من جانبها أعربت إلهام شاهين عن امتنانها قائلة: تأثرت جدًا بافتتاح المهرجان أمس، وخاصة المعرض الذي استعرض رحلتي من سن السابعة عشرة وحتى أحدث أعمالي، اندهشت من المجهود المبذول، وتأثرت بكلمات أصدقائي وزملائي في الفيديو، ولا أنسى جهد الكاتب جمال عبد الناصر في هذا الكتاب الرائع، أشكر المهرجان على إطلاق اسمي على هذه الدورة."

واقترحت هالة سرحان خلال الندوة لعبة لطيفة بالأسماء الفنية، فسألتها عن فيلم " يا دنيا يا غرامي " ، فأجابت إلهام مبتسمة: يا فن يا غرامي… هذا أول عمل قدّمتُه وأنا في السابعة عشرة. معه بدأت رحلتي، وتعلمت الكثير، وظل دائمًا الأقرب إلى قلبي."

وعن مسرحية "كاليجولا" سألها مازن الغرباوي فقالت: عشت فيها أجمل لحظات حياتي. كانت أول مسرحية تُعرض على دار الأوبرا لمدة عشرة أيام كاملة. تجربة ساحرة، وجمهور لا يُنسى."

وسألها عن فيلم "دانتلا" الذي جمعها بيسرا وهالة سرحان وإيناس الدغيدي الكاتب جمال عبد الناصر : كان فيلمًا عن الصداقة الحقيقي ، وكتبته دكتورة هالة، وأخرجته إيناس، وأنا ويسرا مثّلنا فيه، و كان انعكاسًا حقيقيًا لصداقتنا."

أما عن مسلسل "الفريدو" فقالت: "دور مريضة الزهايمر كان من أصعب الأدوار. قرأت كثيرًا وجلست مع أطباء. أصابني القلق بسبب تشابه بعض الأعراض… إنه مرض قاسٍ جدًا."

وعن فيلم "الهلفوت" روت إلهام موقفًا طريفًا: "الفيلم كان مكتوبًا لسعاد حسني، وبعد اعتذارها رشّحني له النجم الكبير عادل إمام وقال لي: أنا أراهن عليك في الفيلم. وقتها كنت أقدّم دور بائعة في مسلسل، ومن هنا جاء ترشيحي. عادل إمام اختصر لي سنوات طويلة من الخبرة."

ثم تحدّث الكاتب والمخرج جمال عبد الناصر عن كتابه "امرأة بلا أقنعة"، ليقدّم واحدة من أهم الشهادات في الندوة، قائلاً: "استمتعت كثيرًا بكتابة هذا الكتاب، وهو الثاني لي عن إلهام شاهين، لكن هذه المرة امتلكت الوقت لأتعمّق في رحلتها ومواقفها وإنسانيتها. إلهام شاهين تمتلك تجربة مسرحية ثرية للغاية… فهناك من يُحسبون على المسرح، لكن قلّة فقط قدمت عددًا ضخمًا من العروض مثلها."

وأضاف مؤكدًا فلسفة اختيار عنوان الكتاب قائلاً: "اخترت عنوان امرأة بلا أقنعة لأنه يعكس حقيقتها… في حياتها لا ترتدي أي قناع. صريحة، جريئة، لا تجامل، ولا تتخفى وراء كلمات منمّقة أو مواقف رمادية، تواجه الحياة بوجهها الحقيقي. أمّا في الفن، فهي ترتدي كل الأقنعة… قناع الشخصية، الملامح، النفس، الزمن، المجتمع… ترتديه لتخدم العمل وتكشف الحقيقة. إنها امرأة بلا أقنعة في الحياة، لكنها فنانة تمتلك القدرة على ارتداء كل الأقنعة على خشبة المسرح وأمام الكاميرا. هنا يكمن سرّها… وهذا ما أردت أن يوثّقه الكتاب."

وتابع: "وثّقتُ خمسة وعشرين عملًا مسرحيًا قدّمته، مع قراءات نقدية وشهادات لشخصيات مهمة مثل هالة سرحان، هند صبري، منى زكي، كاملة أبو ذكري، أمير رمسيس، وخالد صلاح… ليكتمل الكتاب بصورة تليق بمسيرتها."

كما كشفت إلهام شاهين عن تصالحها الكامل مع الزمن قائلة: "أنا أول واحدة في جيلي قدّمت أدوار الأم مبكرًا. الزمن لا يزعجني. في فيلم حظر تجوّل ظهرت بشعري الأبيض، لأني ببساطة اخترت الصدق… فالصدق كان دائمًا طريقتي في الحياة والفن."

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، في إطار دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها السياحية عالميًا.

كما يحظى بدعم محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، وبرعاية ذهبية من البنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، فيما يرأس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية اسم سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.

طريقة عمل فطاير بالجبنة
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
مزاد سيارات
