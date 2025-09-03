جيش الاحتلال يحذر نتنياهو من خسارة جنوده في هجوم غزة

حذر جيش الاحتلال الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو ويحاول بكل الطرق ابقائها مستمرة، من أن الهجوم على غزة قد يؤدي إلى سقوط عشرات القتلى من الجنود.

كما حذر جيش الاحتلال من أن الجنود سيسقطون قتلى دون تحرير أي أسير، جاء ذلك خلال ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

تشير تقديرات للجيش إلى أن السيطرة على مدينة غزة قد تستغرق نحو 3 أشهر، بينما القضاء على حـماس قد يمتد لعام أو أكثر.

كان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، قد صرح أمس الثلاثاء، بأن المؤسسة العسكرية تعتزم تكثيف عملياتها البرية داخل قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.

قال زامير أثناء لقائه جنود الاحتياط في قاعدة نحشونيم بمناسبة يوم الانضمام للواء الاحتياط "يفتاح" (اللواء 11)، أن استدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط يأتي في إطار توسيع دائرة القتال وزيادة الضغط الميداني.