" الوزراء" يستعرض أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
استثمارات صينية بمليار دولار.. إنشاء مصانع ضخمة لإطارات السيارات
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو
قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الحوثي يعلن استهداف مطار اللُد بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2

محمود نوفل

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللُد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2  حيث حققت العملية هدفها بنجاح .

وقال الحوثي في بيان له : العملية تسببت في دوي صفارات الإنذار وهروع ملايين الصهاينة إلي الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار .
 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت أن تقديرات سلطات دولة الاحتلال تقول إن قوات الحوثي المتمركزة في اليمن، يمتلكون صواريخ وقدرات تمكنهم من ضرب إسرائيل.


وأوضحت وسائل الإعلام أن جيش الإحتلال يستعد لعملية ضد الحوثيين في اليمن لضمان ألا يعودوا قادرين على ضربها.

في تصعيد جديد للتوترات الإقليمية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الثلاثاء اعتراض صاروخ تم إطلاقه من الأراضي اليمنية، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع.

أوضحت الجبهة الداخلية في دولة الإحتلال أن صافرات الإنذار قد تدوي في مدينة القدس ومناطق أخرى، نتيجة التهديدات المستمرة من الجبهة اليمنية، مؤكدة أن الدفاعات الجوية “تعمل على اعتراض التهديد”.

وكانت دولة الإحتلال قد أعلنت في وقت سابق عن اعتراض صاروخ مماثل أطلقته جماعة الحوثي من اليمن.


وقد أشارت الجماعة في بيان لها أن الصاروخ، وهو من نوع "فلسطين 2" الباليستي الفرط صوتي، استهدف مطار اللد في منطقة يافا، وحقق هدفه بدقة، ما تسبب في حالة من الذعر بين أكثر من أربعة ملايين إسرائيلي، إضافة إلى توقف حركة المطار.

