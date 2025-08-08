تصعيد متعدد الجبهات .. إسرائيل تعترض مسيّرة حوثية وتشن غارات عنيفة شرق غزة

أفادت مراسلة قناة العربية بأن الجيش الإسرائيلي نجح في اعتراض طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه الأراضي الإسرائيلية، في حادثة توضح استمرار الهجمات العابرة للحدود من اليمن.

وفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد تم اعتراض هذه الطائرة قبل اختراق المجال الجوي، دون ورود أي تقارير عن إصابات أو أضرار مادية

في السياق، أضفتُ تفاصيل من مصادر متعددة: إذ ذكر الجيش الإسرائيلي أنه لم تُفعّل صفارات الإنذار، وإن الهجوم تم إحباطه مؤخرًا قُبيل دخوله المجال الجوي

تأتي هذه الحادثة في سلسلة من الهجمات التي شنها الحوثيون من اليمن، تضمنت إطلاق صواريخ ومسيّرات عدة نحو إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة، في تصعيد يعكس ارتباطًا تصريحات الحوثيين بدعم حركة حماس وفلسطينيي غزة وفقا لرويترز

في نفس السياق التقريبي، نقلت المراسلة الرسمية من العربية حدوث غارات جوية عنيفة شنها الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة. وعلى الرغم من غياب تفاصيل دقيقة مرفقة من مصدر ثانٍ مستقل، فإن هذه الأنباء تتماشى مع نمط العمليات المكثفة التي تشهدها غزة في الفترة الراهنة، لا سيما في المضايق الشرقية للقطاع.

ولتعميق الطابع الموضوعي للتقرير، فإننا نعتمد عليه كعنصر مركزي في سرد تطورات المشهد دون إغفال سياق الانفلات الإعلامي أو النقص الواضح في مصادر مستقلة تؤكّد حجم الضرر الناجم أو عدد الضحايا. هذا النقص لا يمنع من التنبيه إلى أن هذا النوع من الغارات يُستخدم عادة في استهداف مواقع يُشتبه بأنها تابعة للمقاومة أو تُستخدم كمراكز عمليات.