استشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على ميناء الصيادين وحي التفاح بغزة

هاجر ابراهيم

أعلنت مصادر ميدانية من قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تصاعد وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من المدينة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال فجرًا منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

كما استهدفت غارة أخرى منزلًا في حي التفاح شرق المدينة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين على الفور، في حين قامت الطائرات المسيرة بحرق خيام النازحين في حيي النصر والشيخ رضوان شمال القطاع.

مراسل «القاهرة الإخبارية» بشير جبر، أكد أن الغارات استمرت على أحياء الصبرة والزيتون في الجهة الشرقية الجنوبية، إضافة إلى منطقة الصفطاوي وأبو إسكندر شمال المدينة، ما زاد من حدة التوتر في القطاع.

