لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
تحقيقات وملفات

انخفاض 15% .. أسعار الزيوت بالأسواق بعد مبادرة القطاع الخاص مع التموين

سعر الزيت
سعر الزيت
إسراء عبدالمطلب

في خطوة تهدف إلى دعم المواطنين المصريين وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كبرى شركات زيوت الطعام، عن إطلاق عدد من المبادرات لتخفيض أسعار زيوت الطعام بنسب تجاوزت 15% في بعض المنتجات، مع بدء التطبيق الفوري لهذه التخفيضات في الأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي كبرى شركات الزيوت، حيث ناقش الاجتماع سبل مواجهة ظاهرة الغش التجاري في صناعة الزيوت وضمان وصول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية للمستهلك المصري، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة للمواطنين. 

وخلال الاجتماع، أكدت الشركات التزامها الكامل بالتعاون مع الوزارة في هذا الإطار، وأعلنت عن مبادرات تخفيض الأسعار لدعم المستهلكين.

أسعار الزيوت بالأسواق

وشملت التخفيضات التي تم الإعلان عنها مجموعة متنوعة من منتجات الزيوت؛ حيث خفضت شركة تراست للتجارة والصناعة سعر عبوة الزيت الخليط زنة لتر واحد إلى 64 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، وعبوة 700 مل إلى 47 جنيهًا بدلًا من 65 جنيهًا. 

كما أعلنت شركة ألفا مصر للاستثمار الصناعي وتكرير الزيوت والشركة المصرية لاستخلاص الزيوت عن تخفيض الزيت الخليط العبوة لتر واحد إلى 63 جنيهًا بدلًا من 76 جنيهًا، وعبوة 700 مل إلى 48 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا. أما شركة الإسكندرية لاستخلاص الزيوت فحددت سعر لتر الزيت الخليط بـ65 جنيهًا. 

كذلك خفضت شركتا صافولا مصر وأرما سعر لتر الزيت الخليط إلى 68 جنيهًا بدلًا من 77 جنيهًا، وعبوة 700 مل إلى 50 جنيهًا بدلًا من 57 جنيهًا، كما قررت شركة أرما أيضًا تخفيض سعر زيت كريستال دوار الشمس ليصبح سعر لتر واحد 90 جنيهًا بدلًا من 103 جنيهات، وعبوة 700 مل بـ65 جنيهًا بدلًا من 73 جنيهًا.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه المبادرات تعكس روح التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التوازن في الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشددًا على استمرار الوزارة في تكثيف حملاتها الرقابية لمواجهة أي مخالفات أو ممارسات غير مشروعة، بما يضمن حماية المستهلك ودعم استقرار السوق المحلية.

الزيت سعر الزيت أسعار الزيت أسعار الزيوت

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

