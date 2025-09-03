ضبط 5 آلاف كتاب تعليمي بدون تفويض في مكتبة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 5 آلاف نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض داخل مكتبة "بدون ترخيص" بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، بطرح وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية بقصد تحقيق الربح المادى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المشار إليها وأمكن ضبط (المدير المسئول) ، وبداخلها (5320 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.