6 وفيات جديدة بين الأطفال بسبب المجاعة وقصف مكثف على وسط غزة

شهدت المحافظة الوسطى في قطاع غزة، قصفًا جويًا عنيفًا من جانب قوات الاحتلال على مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة العديد من النازحين.

كما شنت القوات الإسرائيلية هجومًا مدفعيًا على مدينة خان يونس جنوب القطاع، مع توغل للآليات العسكرية باتجاه شمالها الغربي.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، تسجيل ست وفيات جديدة بين الأطفال نتيجة سوء التغذية والمجاعة، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الظروف الإنسانية القاسية إلى 367 فلسطينيًا، بينهم 131 طفلاً.

المعاناة الإنسانية في القطاع تتفاقم مع استمرار التصعيد العسكري الذي يضرب المدنيين والأحياء السكنية، وسط نداءات دولية متزايدة للتدخل العاجل لوقف العنف.