توك شو

تفاصيل دراسة وامتحان مادة الذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي.. تامر شوقي يوضح

البهى عمرو

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي: “إننا في عصر الذكاء الاصطناعي، والطلاب من الصف الأول الثانوي سيدرسون مادة الذكاء الاصطناعي، والوزارة تعمل على تعليم الطلاب مهارات الذكاء الاصطناعي والبرمجة قبل المرحلة الجامعية”. 

وأضاف الخبير التربوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، ونهاد سمير، أنه بعد أسابيع سيقوم الطلاب بدراسة الذكاء الاصطناعي، وأنه تم اختيار هذا الصف، لأن الطلاب سيحصلون على جهاز تابلت، ومن خلاله سيتم التعامل مع المادة الجديدة.

ولفت إلى أنه تم التوافق مع منصة عالمية يابانية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، من أجل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في مصر، وأن اللغة التي سيتم تدريس بها هذه المادة هي اللغة العربية، وأن هناك دولا عربية وأوروبية تتعاون مع هذه المنصة.

وأشار إلى أن كل طالب سيكون له حساب على هذه المنصة، ومن خلالها سيتم الاستماع للدروس، لافتا إلى أن هذه الدروس تفاعلية، وهذه المادة لا يتم تعليمها بمدرس، ولكن المدرس سيكون مشرفا فقط.

وكشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريقة تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي سيتم في العام الدراسي الجديد عبر منصة "كويرو" التي تخضع لإشراف من الجانب الياباني.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم من خلال منصة "كويرو" الدراسة النظرية والتطبيق العملي لـ مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي سيتم في العام الدراسي الجديد بمساعدة المعلمين داخل المدرسة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي المقرر تدريسها في العام الدراسي الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي ستكون مادة خارج المجموع.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن البرمجة هي لغة العصر، وأن الوزارة وضعت برنامجًا متكاملًا بالتعاون مع اليابان لإعداد جيل قادر على تصميم المنصات الرقمية والاندماج في سوق العمل العالمي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي الشامل للمنظومة التعليمية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس

على جانب آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الدولية يوم الأحد القادم الموافق 7 سبتمبر 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار تحديد موعد بدء الدراسة 2026 في المدارس الدولية، جاء عقب اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، وذلك بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

