نادي زد يشكر وليد صلاح الدين قبل انتقاله للأهلي

أعلن نادي زد المصري شكره لوليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول، بعد رحيله للانضمام إلى الجهاز الفني للنادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على فيسبوك صورة لوليد صلاح الدين، وعلق قائلاً:

«شكراً وليد صلاح الدين، كل التوفيق في رحلتك القادمة مع النادي الأهلي».

تحدث وليد صلاح الدين عن توليه منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد رحيل جهاز خوسيه ريبيرو.

وقال وليد صلاح الدين: “وافقت على منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي بدون أي شروط مالية ده طبيعي من ولاد النادي وده رد الجميل”.

وتابع: “الأهلي لما يطلب حد من ولاد الناس كلها لازم تجري تحاول ترد الجميل، أنا في الأهلي من وأنا 10 سنين ودلوقتي أنا 54 سنة كله عرفني بسبب وجودي في الأهلي هطلع أقصى مجهود عشان أفيد بيتي”.