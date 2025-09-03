شوبير يكشف خطة الأهلي لإعادة ترتيب الجهاز الفني لفريق الكرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن خطة إدارة النادي الأهلي لإعادة ترتيب الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي واستعادة مستوي الفريق.

و قال شوبير عبر برنامجة الاذاعي: هناك احتمالية لإسناد مهمة قيادة الفريق مؤقتًا إلى عماد النحاس خلال بعض مباريات الدوري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، في حال عدم حسم ملف المدير الفني الجديد، قبل استئناف المنافسات الرسمية.

وأضاف شوبير: أنه في حال التوصل لاتفاق مع مدرب أجنبي قبل نهاية فترة التوقف، سيكون الجهاز الفني مكوّنًا من المدير الفني الجديد، إلى جانب عماد النحاس، ومحمد يوسف المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، وذلك في إطار خطة الأهلي لإعادة ترتيب الجهاز الفني.

ويواصل النادي الأهلي استعداداته لاستكمال مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وسط رغبة قوية في تحسين النتائج واستعادة توازنه بعد بداية متذبذبة.

الأهلي، حامل لقب النسخة الماضية، جمع 5 نقاط فقط منذ انطلاق الموسم بعدما خسر أمام بيراميدز وتعادل في مباراتين، مقابل فوز وحيد، وهو ما دفع الإدارة والجهاز الفني للتحرك سريعًا لتصحيح المسار.

ويشهد شهر سبتمبر الجاري سلسلة من المواجهات القوية للمارد الأحمر، أبرزها مباراة القمة أمام الزمالك في التاسع والعشرين من هذا الشهر، وهي المواجهة التي تحظى دائمًا بمتابعة جماهيرية ضخمة وتعد محطة مفصلية في سباق المنافسة على اللقب.

كما سيخوض الأهلي اختبارات أخرى لا تقل أهمية، بمواجهة كل من إنبي وسيراميكا كليوباترا وحرس الحدود، في وقت يستمر فيه البحث عن مدير فني جديد بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

الدوري المصري هذا الموسم يقام بنظام جديد، حيث تتنافس 21 فريقًا في مرحلة أولى من دور واحد، على أن يتم تقسيمهم لاحقًا إلى مجموعتين، الأولى تضم الأندية السبعة الأوائل للمنافسة على اللقب، بينما تتصارع باقي الفرق لتفادي الهبوط.