شوبير: الأهلي يتراجع عن الاستعجال في اختيار المدرب الأجنبي

قال الإعلامي أحمد شوبير إن إدارة الأهلي تراجعت عن التسرع في التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لفريق الكرة الأول بالنادي بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، وقررت منح نفسها مزيدًا من الوقت لاختيار المدرب الأنسب للفريق في المرحلة المقبلة.

وأوضح شوبير عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» أن عماد النحاس قد يتولى المسؤولية بشكل مؤقت في مباريات الدوري عقب فترة التوقف الدولي، إذا لم يُحسم ملف المدير الفني الجديد.

وأشار إلى أنه في حال الاتفاق مع مدرب أجنبي قبل نهاية فترة التوقف، سيضم الجهاز الفني كلًا من المدير الفني الجديد، وعماد النحاس، بجانب محمد يوسف كمدير رياضي، ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة، في إطار خطة النادي لإعادة ترتيب الجهاز الفني وضمان الاستقرار.

وأكد شوبير أن لجنة التخطيط بالأهلي ستواصل اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لحسم هوية المدير الفني، وسط ترقب كبير من جماهير القلعة الحمراء.