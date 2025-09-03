عمرو فتحي يترأس البعثة.. قائمة منتخب الشابات لبطولة أفريقيا لليد بالجزائر

أعلن حلمي مصبح، المدير الفني لمنتخب مصر للشابات لكرة اليد ، قائمة الفراعنة لخوض بطولة أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الجاري بالجزائر.

ويترأس بعثة منتخب مصر للشابات لكرة اليد ببطولة أفريقيا عمرو فتحي موسى عضو مجلس إدارة اتحاد اليد النشيط.

وضمت قائمة شابات كرة اليد وهم كل من: جهاد وائل، جنة نور الدين، جيداء كامل، جودي محمد ، نهى إيهاب، شهد صفي الدين ، سما يامن، جنى محمود، شروق محمود، جودي وليد، سلمى أسامة، بسملة أحمد، رقية ياسر، سرمدة دعبس، ندى تامر، ملك طه ، جنى ياسر ، ملك عمرو.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشابات كلا من حلمي مصبح، المدير الفني، وأحمد عبد الجواد، المدرب العام، ومنة الله كرم، المدير الإداري، وديانا يحيى، أخصائي علاج طبيعي، ومحمد عبد المنعم، مدرب الحراس، ومحمد كمال، محلل الأداء.