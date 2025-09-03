أوهمهم بفرص عمل بالخارج.. ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج عن طريق إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم – على خلاف الحقيقة - والاستيلاء على أموالهم وعدم وفائه بذلك، وقيامه بإنشاء وإدارة العديـــــد من الصفحـــات الإلكترونيــة الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة للترويج لنشاطه واستقطاب ضحاياه.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.