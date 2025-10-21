رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مستشفى القبطي ويشدد على سرعة تطوير أقسام الرعاية المركزة

تفقد الأستاذ الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان بعض الأقسام الطبية المختلفة داخل مستشفى القبطي بالقاهرة أحد المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان، وشمل المرور العديد من الأقسام من بينها قسم الرعاية المركزة تحت التطوير الذي يعمل بقوة 12سرير رعاية، وقسم والاستقبال، والطوارئ

وشدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية علي ضرورة الانتهاء من رفع كفاءة قسم الرعاية المركزة والتوسع في أعداد الأسرة في اسرع وقت ممكن حتي تصبح أعداد الأسرة 12سرير رعاية تضاف الي ١٩ سرير القوة العاملة الفعلية حاليا داخل المستشفي.

تجهيز الرعاية الجديد

ووجه" شقوير" بسرعه العمل علي تجهيز الرعاية الجديد سواء من أسرة رعاية كهربائية أو مناضد الأطعمة أو الكومودز.

والعمل علي تسريع وتيرة أعمال التطوير الجارية بالمستشفي لزيادة السعة الأستعابية بما يتناسب مع حجم تردد المرضي علي المستشفي وتقديم أفضل خدمه طبيه لهم وضروره زياده أعداد الأطباء والتوسع في التخصصات الطبيه داخل المستشفي.

رافق الدكتور محمد شقوير أثناء جولته التفقدية بالمستشفي الدكتور أسامة انور مدير عام المستشفي والدكتور مينا جرجس نائب المدير .