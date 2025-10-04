زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي

قام الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسه العلاجية بوزارة الصحة والسكان بزياره ميدانية مفاجئة لمستشفي القبطي إحدي المستشفيات التابعه للمؤسسه العلاجية

وأضاف رئيس مجلس إدارة المؤسسه العلاجية بوزارة الصحة والسكان ،أن هذا المرور يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ،بضروره متابعه العمل داخل الأقسام المختلفه بمستشفيات المؤسسه للتأكيد علي إنتظام العمل بداخلها وتقديم أفضل خدمه طبيه للمرضي.

ووجه"شقوير"بسرعه الانتهاء من وحده الرعايه المركزه التي تعمل بقوة 12عددا من أسره الرعايه تحت التطوير

وأشاد رئيس مجلس ادارة المؤسسه العلاجية بما وصلت اليه ادارة المستشفي والكوادر الطبيه من تجهيزات تواكب أحدث نظم التطوير العالميه في مجال الخدمه الطبيه والرعاية الصحية داخل المستشفي

رافق الدكتور محمد شقوير أثناء زيارته الميدانية

الدكتور خالد البوهي مدير الرعايات بالمؤسسة العلاجية والدكتور أسامه انور مدير مستشفي القبطي والدكتور محمد وهيب نائب المدير وهند أحمد إدارة الشئون المالية والإدارية وكريم سالم المدير الإداري ومريم فرج مشرفه التمريض.

تأتي هذه الزياره إنطلاقا من المسئوليه الوطنيه التي يوليها رئيس مجلس ادارة المؤسسه العلاجية للاهتمام برعايه والمرضي والعمل علي تلييه إحتياجاتهم داخل مستشفيات المؤسسه