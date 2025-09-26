قيادات المؤسسة العلاجية في مرور مفاجئ لدار الولادة والقبطي

قام الاستاذ الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان بزياره مفاجئة لعددا من المستشفيات التابعه للمؤسسه العلاجية تنفيذا لتوجهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بضروره تفعيل المرور الميداني للتأكيد علي تقديم أفضل خدمه طبيه ممكنه للمرضي وإزالة اي عقبات تواجههم داخل الأقسام المختلفه بمستشفيات المؤسسه.

وتفقد" شقوير "بعض الأقسام المختلفه بمستشفي دار الولاده والقبطي منها ثلاجات حفظ الموتي عيادات الأسنان، واقسام الرعايه المركزه

رافق رئيس مجلس ادارة المؤسسه العلاجية بالجوله التفقديه بمستشفي دار الولاده والقبطي

الدكتور هاني امبابي مدير عام الشئون الطبيه والفنية بالمؤسسة العلاجية

والدكتوره ايناس عجمي مدير مستشفي دار الولاده

والدكتور ايمن كامل مدير مستشفي القبطي

يأتي هذا المرور انطلاقا من المسئوليه الوطنيه التي يوليها شقوير تجاه مستشفيات المؤسسه وتاكيدا علي ضروره المتابعه المستمره للكوادر الطبيه داخل المستشفيات التابعه للمؤسسه