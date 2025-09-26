الصحة: إنقاذ طفل بعمر 8 سنوات يعاني من آلام مزمنة بعظام الساعد

أعلنت وزارة الصحة والسكان إنقاذ طفل بعمر 8 سنوات يعاني من آلام مزمنة بعظام الساعد ، وذلك بمستشفى منفلوط المركزي بمحافظة أسيوط.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات، يعاني من آلام مزمنة بعظام الساعد ، حيث أجريت الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، والتي أظهرت وجود كسر معيب الالتئام بعظام الساعد.



وقالت الوزارة، إنه تم احتجاز الطفل بالمستشفى، وإجراء جميع التحاليل والفحوصات اللازمة، وتجهيزه للعمليات.

وخضع الطفل لعملية رد مغلق للكسر بطريقة سليمة، مع تثبيت الكسر بأسلاك معدنية.

خرج الطفل من العمليات، ووضع تحت الملاحظة بقسم العظام بالمستشفى، وحالته الصحية مستقرة.