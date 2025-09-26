الصحة تكرم الفريق الطبي بحدائق القبة ويوجه بصرف مكافأة تشجيعية

استقبل الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، الفريق الطبي بمنطقة حدائق القبة الطبية، وذلك لتكريمهم على تفانيهم وجهودهم المتميزة في تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية وكفاءة مهنية، مما ساهم في ضمان حصول المواطنين على خدماتهم الصحية بسهولة ويسر.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير استقبل الدكتورة شيرين محمود حنفي، مدير عام منطقة حدائق القبة الطبية، والدكتور محمد حمدي مغاوري، نائب مدير عام المنطقة ومدير إدارة الشؤون الوقائية، والدكتور أحمد محمد سليمان، مسئول مكاتب الصحة، والدكتور مينا القس بنيامين، مسئول تطعيمات المنطقة، بحضور الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور تامر مدكور، مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة. وقد وجه نائب الوزير الشكر والتقدير للفريق على التزامهم اللافت، موجهاً بصرف مكافأة شهرية تقديراً لجهودهم.

تقييم أداء جميع المنشآت الصحية

وأضاف «عبدالغفار» أن وزارة الصحة والسكان تواصل متابعة وتقييم أداء جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه مكاتب الصحة في تقديم الخدمات وحماية المجتمع، مشيدا بهذا النموذج المشرف الذي يعكس الانتماء المهني والالتزام تحت مظلة وإشراف الوزارة.

وأكد الدكتور عمرو قنديل حرصه على متابعة مؤشرات الأداء في الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، مشيداً بكفاءة وتفاني الفريق الطبي بمنطقة حدائق القبة، واصفاً إياهم بنموذج يُحتذى به في الالتزام والاحترافية، كما ناقش نائب الوزير احتياجات المنطقة الطبية لدعم استمرارية هذا الأداء المتميز وضمان تقديم خدمات صحية مستدامة للمواطنين.