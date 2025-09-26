قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE
جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال
وزير الخارجية: لجنة دولية أكدت ارتكاب الاحتلال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
اليوم.. انطلاق بطولة السهم الفضي للقوس والسهم
ثقافة القليوبية تحتفي بـ أشرف أبو اليزيد: كتاباته رحلة شعرية مزجت بين الفلسفة والوجع الإنساني
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة
التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في 3 عقارات بأحياء في القاهرة والجيزة
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن اختتام فعاليات البرنامج التدريبي «عندما تتنفس الرئة المعرفة»، الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف رفع كفاءة تشخيص وعلاج سرطان الرئة، وفقاً لأحدث الإرشادات العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يعكس التزام الدولة بتطوير قدرات مقدمي الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الكشف المبكر يمثل ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء وتقليل معدلات الوفيات الناجمة عن هذا المرض.

وأضاف «عبدالغفار» أن اليوم العلمي الختامي للبرنامج تضمن محاضرات متخصصة حول الكشف المبكر والتشخيص، وإدارة المراحل المبكرة من المرض، واستراتيجيات العلاج في المراحل المتقدمة، بالإضافة إلى أحدث التوجهات العلاجية للأورام المنتشرة.

 تكامل المنظومة العلاجية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن استهداف مختلف التخصصات الطبية يعزز كفاءة الفرق العلاجية ويسهم في تحسين نتائج علاج المرضى، مشيراً إلى أن البرنامج شمل أطباء الباطنة، والأمراض الصدرية، والأشعة، والأورام، وجراحة الأورام، والصيدلة الإكلينيكية، إلى جانب أطباء الزمالة والنيابات والتكليف، مما يضمن تكامل المنظومة العلاجية.

وأشارت الدكتورة فاتن عمارة، مدير إدارة التدريب والتثقيف بالهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن البرنامج قدم تدريباً عملياً للأطباء وفق أحدث الأساليب العالمية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع شركة أسترازينيكا مصر، وبمشاركة نخبة من الخبراء من الجامعات المصرية، إلى جانب متخصصين دوليين مثل البروفيسور أليساندرو روسو من إيطاليا، والبروفيسور ريني هورسبلين بترسن من الدنمارك، مما يعكس أهمية تبادل الخبرات وتعزيز البعد العالمي للبرنامج.

