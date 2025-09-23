قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لأول مرة بمستشفيات المؤسسة العلاجية.. نجاح إستخدام تقنية التدخل المحدود

الفريق الطبي
الفريق الطبي
عبدالصمد ماهر

نجح الفريق الطبي بمستشفي مبرة المعادي التابعة للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان في إستخدام تقنية التدخل المحدود لفتاه تبلغ من العمر 27عاما تعاني من إصابة بالجانب الأيمن وعيب خلقي (ثقب بين الأذينين) 

سببه تضخم في عضلة القلب تحتاج للتدخل الجراحي العاجل لإجراء عملية قلب مفتوح لإغلاق الثقب علي الفور تم دخول المريضة العمليات واستخدام تقنية التدخل المحدود من فتحة جانبية صغيرة باستخدام المناظير الجراحية تجنبا للجرح التقليدي في منتصف الصدر الذي يعاني منه كثيرا من المرضي. 

من المقرر أن تتماثل المريضة للشفاء التام خلال 3 أيام حتي تستطيع الخروج من المستشفي .

 

تقنية التدخل المحدود

في السياق ذاته أكد الاستاذ الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان أن نجاح الفريق الطبي في استخدام تقنية التدخل المحدود بمثابة إنجاز ونجاح حقيقي لمستشفيات المؤسسة كلها. 

وأضاف" شقوير" أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة باستخدام افضل الأساليب الطبية الحديثة وهذا النجاح يعد إنجازا جديدا يسطر بأحرف من نور لسجلات حافلة بالنجاح والتفوق للكوادر الطبية بمبرة المعادي. 

واردف أن مثل  هذه العمليات تعتمد على دقة الأطباء وتطور التقنيات.

وأوضح الدكتور هشام الفخراني مدير مستشفي مبرة المعادي أن استخدام التقنية المحدودة للتعامل مع المريضة يؤكد أن مستشفيات المؤسسة تشهد تطورأ حقيقيا في العنصر البشري ،وتنمية مهاراته. 

ووجه الفخراني الشكر والتقدير للفريق الطبي المشرف علي استخدام التقنيه المحدوده للمريضه متمثلا في كلا من 

الدكتور محمد توفيق زقزوق استشاري جراحة القلب والصدر

الدكتور وائل مبخت استشاري جراحة القلب والصدر

الدكتور أحمد عبد الحميد بكري استشاري التخدير

الدكتور رامي مدحت استشاري الرعاية المركزة

ا.فاطمة عبد الحميد إرواء قلبي

ا.أحمد فؤاد فني التخدير

ا سمر ممرضة العمليات

ا لينا ممرضة العمليات 

ا. شعبان تمريض الرعاية

ا. محمد نعمان فني العمليات

المؤسسه العلاجية تقنية التدخل المحدود مبره المعادي وزارة الصحة والسكان الأذينين

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لامين يامال

أكبر سرقة.. والد لامين يامال يهاجم خسارة نجله للكرة الذهبية أمام ديمبيلي

البرتغالي رافائيل لياو

لياو يكشف سر رفضه الإنتر وتفضيله ميلان: "مالديني حسم كل شيء"

الاهلي

عمر الدردير يتوقع نتائج مباريات الدوري اليوم

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد