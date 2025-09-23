لأول مرة بمستشفيات المؤسسة العلاجية.. نجاح إستخدام تقنية التدخل المحدود

نجح الفريق الطبي بمستشفي مبرة المعادي التابعة للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان في إستخدام تقنية التدخل المحدود لفتاه تبلغ من العمر 27عاما تعاني من إصابة بالجانب الأيمن وعيب خلقي (ثقب بين الأذينين)

سببه تضخم في عضلة القلب تحتاج للتدخل الجراحي العاجل لإجراء عملية قلب مفتوح لإغلاق الثقب علي الفور تم دخول المريضة العمليات واستخدام تقنية التدخل المحدود من فتحة جانبية صغيرة باستخدام المناظير الجراحية تجنبا للجرح التقليدي في منتصف الصدر الذي يعاني منه كثيرا من المرضي.

من المقرر أن تتماثل المريضة للشفاء التام خلال 3 أيام حتي تستطيع الخروج من المستشفي .

تقنية التدخل المحدود

في السياق ذاته أكد الاستاذ الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان أن نجاح الفريق الطبي في استخدام تقنية التدخل المحدود بمثابة إنجاز ونجاح حقيقي لمستشفيات المؤسسة كلها.

وأضاف" شقوير" أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة باستخدام افضل الأساليب الطبية الحديثة وهذا النجاح يعد إنجازا جديدا يسطر بأحرف من نور لسجلات حافلة بالنجاح والتفوق للكوادر الطبية بمبرة المعادي.

واردف أن مثل هذه العمليات تعتمد على دقة الأطباء وتطور التقنيات.

وأوضح الدكتور هشام الفخراني مدير مستشفي مبرة المعادي أن استخدام التقنية المحدودة للتعامل مع المريضة يؤكد أن مستشفيات المؤسسة تشهد تطورأ حقيقيا في العنصر البشري ،وتنمية مهاراته.

ووجه الفخراني الشكر والتقدير للفريق الطبي المشرف علي استخدام التقنيه المحدوده للمريضه متمثلا في كلا من

الدكتور محمد توفيق زقزوق استشاري جراحة القلب والصدر

الدكتور وائل مبخت استشاري جراحة القلب والصدر

الدكتور أحمد عبد الحميد بكري استشاري التخدير

الدكتور رامي مدحت استشاري الرعاية المركزة

ا.فاطمة عبد الحميد إرواء قلبي

ا.أحمد فؤاد فني التخدير

ا سمر ممرضة العمليات

ا لينا ممرضة العمليات

ا. شعبان تمريض الرعاية

ا. محمد نعمان فني العمليات