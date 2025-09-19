زيارة ميدانية مفاجئة لرئيس المؤسسة العلاجية بمبرة مصر القديمة

أجرى الأستاذ الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية جولة ميدانية مفاجئة لمستشفى مبرة مصر القديمة، أحد المستشفيات التابعة للمؤسسة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفي والتأكيد علي تقديم أفضل خدمة طبية تقدم للمرضى.

تفقد شقوير بعض الأقسام المختلفة داخل المستشفي ومن بينها قسم الرعاية الجديدة وقسم الاستقبال الجديد والعيادات الخارجية.

يأتي هذا المرور انطلاقا من المسئولية الوطنية التي يوليها رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية تجاه المرضي المترددين علي مستشفيات المؤسسة.

ووجه شقوير الشكر والتقدير للكوادر الطبيه صاحبة المجهودات المضنية والإنجازات الطبية اليومية داخل المستشفي وتحظى باشادة وزارة الصحة والسكان بمجهوداتها.

وشارك شقوير أثناء زيارته الميدانية المفاجئة

الدكتور خالد لاشين مدير عام المستشفى والدكتورة منى الزقزوقي مديرة العيادة والدكتور محمد عبد المنعم مدير الخدمات الطبية بالمستشفى وهشام وصفي شؤون إدارية وطارق مصطفى شؤون مالية وإدارية ومحمد محسن بالعلاقات العامة.