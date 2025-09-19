قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شراء وحدات سكنية.. الداخلية تنفي صلتها بجمعية تضرر منها مواطن بدمياط
مع نهاية موسم الصيف.. ارتفاع الأمواج يغلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
مجزرة جديدة بحق الشعب السوداني في دارفور.. تفاصيل
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92 بالدوري؟
أعضاء الأهلي يشاركون في عمومية تعديلات النظام الأساسي.. صور
توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في عمومية تعديلات قانون الرياضة.. صور
جمال شعبان يكشف سر انتشار الجلطات القلبية بين الشباب
ما هو Gemini وما هي أبرز ميزاته؟
اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال للتوقف الفوري عن شن أي غارات والانسحاب الكامل
سفير كوريا الجنوبية: العلاقات مع مصر تشهد طفره تصنيعية كبيرة
أهم حدث فى القرن الـ 21.. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم في هذا الموعد
راغب علامة يطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

زيارة ميدانية مفاجئة لرئيس المؤسسة العلاجية بمبرة مصر القديمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

أجرى الأستاذ الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية جولة  ميدانية مفاجئة لمستشفى مبرة مصر القديمة، أحد المستشفيات التابعة للمؤسسة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفي والتأكيد علي تقديم أفضل خدمة طبية تقدم للمرضى.

تفقد شقوير بعض الأقسام المختلفة داخل المستشفي ومن بينها قسم الرعاية الجديدة  وقسم الاستقبال الجديد والعيادات الخارجية.

يأتي هذا المرور انطلاقا من المسئولية الوطنية التي يوليها رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية تجاه المرضي المترددين علي مستشفيات المؤسسة.

ووجه شقوير الشكر والتقدير للكوادر الطبيه صاحبة المجهودات المضنية والإنجازات الطبية اليومية داخل المستشفي وتحظى باشادة وزارة الصحة والسكان بمجهوداتها.

وشارك شقوير أثناء زيارته الميدانية المفاجئة  
الدكتور خالد لاشين مدير عام المستشفى والدكتورة منى الزقزوقي مديرة العيادة والدكتور محمد عبد المنعم مدير الخدمات الطبية بالمستشفى وهشام وصفي شؤون إدارية وطارق مصطفى شؤون مالية وإدارية ومحمد محسن بالعلاقات العامة.

مجلس ادارة المؤسسة العلاجية مبرة مصر القديمه خدمه طبيه الأقسام المرضي

