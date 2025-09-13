المؤسسة العلاجية تشارك في فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

شاركت مستشفيات المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة في فعاليات اليوم الأول من الاسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه بالتعاون مع المؤسسه المصريه لصحة وسلامة الطفل تحت عنوان" الاولويه للرضاعه الطبيعيه ".

قال الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس ادارة المؤسسه العلاجية أن المشاركه في فعاليات الاسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه لهذا العام تأتي في إطار توجيهات الدولة لرفع كفاءة القطاع الصحي وتدريب العاملين لتنمية مهاراتهم وسعي إدارة المؤسسه العلاجية لتطوير وتنمية مهارات العنصر البشري لمواكبه تغيرات العصر الحديث في المجال الطبي.

الرضاعه الطبيعيه

وأضاف شقوير أن الرضاعه الطبيعيه تعتبر عنصرا هاما واساسيا لصحة الطفل وتهدف لتقوية المناعه لديه ومشاركه مستشفيات المؤسسه العلاجية في هذا الحدث الهام يمثل اهمية قصوي للمؤسسه العلاجية حرصا منها علي تنمية مواهب وقدرات العنصر البشري لديها

ووجه شقوير الشكر لجميع الكوادر الطبيه التي شاركت في الفعاليات.

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور هاني الامبابي مدير الشئون الطبية والفنية بالمؤسسة العلاجية أن المستشفيات التي شاركت في فعاليات الاسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه هي مبره المعادي،مبرة مصر القديمه القبطي ،هليوبوليس قائلا "مشاركتنا في مثل هذه الفعاليات تأتي من منطلق مسئولية وطنية تجاه تنمية قدرات ومهارات العنصر البشري داخل مستشفيات المؤسسه "