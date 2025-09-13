قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المؤسسة العلاجية تشارك في فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

جانب من التدريب
جانب من التدريب
عبدالصمد ماهر

شاركت مستشفيات المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة في فعاليات اليوم الأول من الاسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه بالتعاون مع المؤسسه المصريه لصحة وسلامة الطفل تحت عنوان" الاولويه للرضاعه الطبيعيه ".

قال الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس ادارة المؤسسه العلاجية أن المشاركه في فعاليات الاسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه لهذا العام تأتي في إطار توجيهات الدولة لرفع كفاءة القطاع الصحي وتدريب العاملين  لتنمية مهاراتهم وسعي إدارة المؤسسه العلاجية لتطوير وتنمية مهارات العنصر البشري لمواكبه تغيرات العصر الحديث في المجال الطبي.

الرضاعه الطبيعيه

وأضاف شقوير أن الرضاعه الطبيعيه تعتبر عنصرا هاما واساسيا لصحة الطفل وتهدف لتقوية المناعه لديه ومشاركه مستشفيات المؤسسه العلاجية في هذا الحدث الهام يمثل اهمية قصوي للمؤسسه العلاجية حرصا منها علي تنمية مواهب وقدرات العنصر البشري لديها 
ووجه شقوير الشكر لجميع الكوادر الطبيه التي شاركت في الفعاليات.

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور هاني الامبابي مدير الشئون الطبية والفنية بالمؤسسة العلاجية أن المستشفيات التي شاركت في فعاليات الاسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه هي مبره المعادي،مبرة مصر القديمه القبطي ،هليوبوليس قائلا "مشاركتنا في مثل هذه الفعاليات تأتي من منطلق مسئولية وطنية تجاه تنمية قدرات ومهارات العنصر البشري داخل مستشفيات المؤسسه "

المؤسسه العلاجية الاسبوع العالمي للرضاعه الطبيعيه العنصر البشري مبرة مصر القديمه القبطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

حسام غالي

تعليق مثير من الدرديري على تصريحات حسام غالي .. ماذا قال؟

"لا نينيا

توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟

محمود الخطيب وحسام غالي

التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي

ترشيحاتنا

غزة

أطفال غزة دون تعليم أساسي .. كيف استهدف الاحتلال عمليات طمس الهوية الفلسطينية؟

فلسطين

دبلوماسي: اعتماد إعلان نيويورك من الجمعية العامة خطوة محورية في مسار دعم القضية الفلسطينية

اللانش بوكس

إزاي تختاري الأدوات البلاستيكية الأمنة على أطفالك؟ استشاري سلامة غذاء توضح

بالصور

تساقط الشعر وإسمرار البشرة وحب الشباب.. أعراض تكيس المبايض

تكيس المبايض
تكيس المبايض
تكيس المبايض

حماة الوطن يدعم أسر ضحايا ومصابي انهيار عقار شارع مولد النبي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

توقفوا عن هذه العادة.. حسام موافي يحذر طلاب المدارس من «جرثومة المعدة»

مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة
مخاطر تناول طلاب المدارس للأطعمة المكشوفة

تحذير من كبسولات غسالات الأطباق.. دراسة تكشف تأثيرها على الأمعاء

مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء
مخاطر غسالات الصحون على صحة الأمعاء

فيديو

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد