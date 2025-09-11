زيارة ميدانية مفاجئة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بمستشفى القبطي

قام الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، بزيارة ميدانية مفاجئة لمستشفى القبطي القاهرة، وهو أحد المستشفيات التابعة للمؤسسة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفى والتأكيد على تقديم أفضل خدمة طبية تقدم للمرضى.

وتفقد شقوير بعض الأقسام المختلفة داخل المستشفى، ومن بينها قسم الرعاية المركزة الذي يتم تطويره حاليا وقسم الأشعة للاطمئنان على انتظام العمل فيما يخص جهاز الأشعة المقطعية الجديد.

واختتم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بالمرور على إحدى القاعات التي يتم تطويرها حاليا ليتم تجهيزها على أعلى مستوى لتصبح عيادات خارجية تواكب أفضل المعايير الطبية.

وشارك شقوير أثناء زيارته الميدانية المفاجئة؛ الدكتور أسامة أنور، مدير عام المستشفى، وهند أحمد، المدير المالي والإدارية.

توفير الرعاية الصحية

يأتي هذا المرور انطلاقا من المسئولية الوطنية التي يوليها رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية لتوفير الرعاية الصحية للمرضى، وتقديم أفضل خدمة طبية، وتذليل أي عقبات قد تواجه أي مريض داخل مستشفيات المؤسسة.