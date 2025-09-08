مرور مفاجئ لمدير إدارة الخدمات الطبية بالمؤسسة العلاجية داخل مبرة المعادي

قام الدكتور هشام الفخراني، مدير إدارة الخدمات الطبية بالمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، بجولة ميدانية مفاجئة داخل مستشفي مبرة المعادي بالمرور المفاجئ علي الاقسام المختلفه داخل المستشفي

شمل المرور عددا من الأقسام منها قسم الرعايه المركزه والاستقبال والعمليات الجراحية

يأتي المرور المفاجئ تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بضروره تفعيل الزيارات الميدانيه المفاجئة لازالة اي عقبات قد تواجه المرضي داخل المستشفيات والأقسام المتعدده التابعه للمؤسسة حرصا منه علي قديم أفضل خدمه طبيه متميزه

شارك في الجولة الميدانية المفاجئة بعض الكوادر الطبيه متمثله في الدكتوره داليا جاد الحق نائب مدير المستشفي والدكتوره رشا عبيد مدير مكافحة العدوي والأستاذ محمد لطفي المدير المالي والإداري ورئيس قسم التمريض إكرام صفوت .

وحده التعقيم والمبتسرين

وفي السياق ذاته تم المرور علي وحده التعقيم والمبتسرين وقسم الرعاية الاقتصادية