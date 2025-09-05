المؤسسة العلاجية في زيارة مفاجئة لمستشفيات الإسكندرية

قامت الدكتورة إيناس العجمي نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، وطارق جابر مدير الشؤون الإدارية بالمؤسسة – فرع الإسكندرية، بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفيات المؤسسة بالإسكندرية خلال عطلة المولد النبوي الشريف.

تأتي الزيارة لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية للمرضى أيام العطلات الرسمية.

أفضل خدمة طبية

يهدف المرور المفاجئ علي مستشفيات المؤسسة ضمانا لنجاح سير العمل بجميع الأقسام والتخصصات الطبيه المختلفه بما في ذلك التواصل البناء بين قيادات المؤسسة والأطقم الطبية بما يثبت أن المؤسسة العلاجية تسير في المضي قدما نحو تقديم أفضل خدمه طبيه متميزه للمرضي المترددين علي مستشفياتها.