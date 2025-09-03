قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مهما تعددت وجوه الشر وتنوعت أساليبه ستبقى مصر آمنة
الرئيس السيسي يشهد الفيلم التسجيلي رحمة للعالمين باحتفالية المولد النبوي
عرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى دراجتين ناريتين بالإسكندرية
لقاء سويدان تفضح الوجبة المشبوهة.. والمطعم مهدد بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه
وفد إفريقي يزور وزارة الصحة لتبادل الخبرات في تطوير الرعاية الأولية
صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا استهداف مراكز المساعدات إلى 2339 شهيدا
رايح يغيّر الكاوتش | طفل يقود سيارة ربع نقل بالمعادي واستدعاء والده للتحقيق
الرئيس السيسي: مصر تمضي على درب بناء دولة قوية تستند إلى القيم المحمدية
وزير الأوقاف: التجديد والأخلاق والإحسان جوهر الرسالة المحمدية
شيخ الأزهر: الإسلام حرم قتل أطفال العدو والصهاينة يصبون الجحيم على صغار غزة
شيخ الأزهر للرئيس السيسي: نقدر موقفكم الثابت لرفض مؤامرات التهجير ومساندة الفلسطينيين
بعد شائعة وفاة 4 أشخاص بسبب الإيجار القديم بالمطرية .. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وفد إفريقي يزور وزارة الصحة لتبادل الخبرات في تطوير الرعاية الأولية

أ ش أ

 استقبلت وزارة الصحة والسكان، وفدًا رفيع المستوى من وزارات الصحة بدول ليبيا، الجزائر، وموريتانيا، بالتعاون مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) .


وتأتي هذه الزيارة، التي تستمر حتى 4 سبتمبر 2025، لزيارة منشآت الرعاية الصحية الأولية بالقاهرة وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية.


‎تضمنت الزيارة جولة موسعة بمركز طب أسرة الهناجر بالقاهرة الجديدة، بمرافقة الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور تامر مدكور مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، وفريق من المديرية والمنطقة الطبية.


وأشاد الوفد بجودة الخدمات المتكاملة بالمركز، لا سيما منظومة بطاقة الأداء المتوازن (BSC) لمتابعة مؤشرات الأداء، وكفاءة التحول الرقمي وفق أحدث المعايير العالمية.


‎ أبدى الوفد إعجابه بخدمات غرفة مشورة "1000 يوم ذهبية" والمبادرات الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة"، مؤكدًا أهمية اعتماد المركز من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة، كما اطلع الوفد على عيادات طب الأسرة، العيادات التخصصية، تنظيم الأسرة، والخدمات المستحدثة للدعم النفسي وعلاج السمنة.


‎ وأكدت الدكتورة رشا خضر، أن هذه الزيارة تعكس ثقة المؤسسات الصحية الإفريقية في النموذج المصري للرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى التزام القطاع بتطبيق رؤية متكاملة قائمة على التحول الرقمي، جودة الخدمات، وتأهيل الكوادر.


وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية، تعزيز كفاءة مقدمي الخدمة، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية، مع التركيز على رضا المواطنين.


‎ وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في تطبيق نموذج الرعاية الأولية بمختلف المحافظات، مع ترسيخ ثقافة الجودة والمتابعة المستمرة، مؤكدة أن تدريب الكوادر الصحية يظل ركيزة أساسية لتحسين تجربة المريض وضمان استدامة التطوير.

