وفد إفريقي يزور وزارة الصحة لتبادل الخبرات في تطوير الرعاية الأولية

استقبلت وزارة الصحة والسكان، وفدًا رفيع المستوى من وزارات الصحة بدول ليبيا، الجزائر، وموريتانيا، بالتعاون مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) .



وتأتي هذه الزيارة، التي تستمر حتى 4 سبتمبر 2025، لزيارة منشآت الرعاية الصحية الأولية بالقاهرة وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية.



‎تضمنت الزيارة جولة موسعة بمركز طب أسرة الهناجر بالقاهرة الجديدة، بمرافقة الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور تامر مدكور مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، وفريق من المديرية والمنطقة الطبية.



وأشاد الوفد بجودة الخدمات المتكاملة بالمركز، لا سيما منظومة بطاقة الأداء المتوازن (BSC) لمتابعة مؤشرات الأداء، وكفاءة التحول الرقمي وفق أحدث المعايير العالمية.



‎ أبدى الوفد إعجابه بخدمات غرفة مشورة "1000 يوم ذهبية" والمبادرات الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة"، مؤكدًا أهمية اعتماد المركز من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة، كما اطلع الوفد على عيادات طب الأسرة، العيادات التخصصية، تنظيم الأسرة، والخدمات المستحدثة للدعم النفسي وعلاج السمنة.



‎ وأكدت الدكتورة رشا خضر، أن هذه الزيارة تعكس ثقة المؤسسات الصحية الإفريقية في النموذج المصري للرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى التزام القطاع بتطبيق رؤية متكاملة قائمة على التحول الرقمي، جودة الخدمات، وتأهيل الكوادر.



وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية، تعزيز كفاءة مقدمي الخدمة، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية، مع التركيز على رضا المواطنين.



‎ وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في تطبيق نموذج الرعاية الأولية بمختلف المحافظات، مع ترسيخ ثقافة الجودة والمتابعة المستمرة، مؤكدة أن تدريب الكوادر الصحية يظل ركيزة أساسية لتحسين تجربة المريض وضمان استدامة التطوير.