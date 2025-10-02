رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مبرة المعادي

أجرى الأستاذ الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية جولة ميدانية لمستشفى مبرة المعادي، أحد المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفي والتأكيد على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وتفقد شقوير بعض الأقسام المختلفة داخل المستشفي ومن بينها قسم الأطفال المبتسرين والرعايات الجديدة تحت التحديث، وقسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية.

يأتي هذا المرور تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بضرورة تفعيل المرور الميداني داخل المستشفيات لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى المترددين عليها.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور هشام الفخراني مدير مستشفي مبرة المعادي حرصه التام على المتابعة اليومية بجميع الأقسام داخل المستشفي وإزالة أي عقبات قد تواجه الأطقم الطبيه او المرضى حرصا منه على انتظام سير العمل داخل المستشفى.

وشارك رئيس مجلس ادارة المؤسسه العلاجية أثناء زيارته الميدانية الدكتورة نهى نبيه مدير إدارة الحوكمة بالمؤسسة العلاجية

والدكتورة داليا جاد الحق نائب المدير ومحمد لطفي المدير المالي والإداري.