إحالة دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد نادى البنك الأهلى إلى المحكمة الاقتصادية
حكم قول مدد يا سيدنا الحسين.. الإفتاء توضح
رسبت في الكلية بسبب المسرح.. سامي مغاوري يكشف أسرار دخوله لعالم الفن.. فيديو |خاص
الرقب: واشنطن تضغط لتثبيت التهدئة وتجنب تصعيد جديد في غزة
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
مدبولي يلتقي وزيرة التعاون الدولي بالخارجية القطرية لبحث التعاون المشترك
تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة
كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
وفاة كبير معلمين داخل الفصل بمدارس شرق القاهرة والنقابة العامة تنعاه

الديب أبوعلي

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية تقريراً من النقابة الفرعية بشرق القاهرة، يفيد بوفاة ماهر عبد الله عبد الله، كبير معلمي اللغة العربية بمدرسة مجمع الإسكندرية التابعة لإدارة السلام التعليمية، أثناء قيامه بأداء مهام وظيفته  داخل أحد الفصول الدراسية.

وذكرت فرعية المعلمين بشرق القاهرة، في تقريرها، أن المعلم أُغمي عليه أثناء قيامه بشرح أحد الدروس لطلابه داخل الفصل، وتم نقله على الفور إلى مستشفى السلام لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنه توفي داخل المستشفى.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، كلًا من سيد آدم، رئيس النقابة الفرعية بشرق القاهرة، وعبد الجواد البكري رئيس اللجنة النقابية بالسلام، بالتواجد في المستشفى لمتابعة الموقف وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة، ومساندة أسرة المعلم في مصابها الأليم.

كما وجه الزناتي بسرعة إنهاء المستحقات المالية للمعلم وتسليمها لأسرته، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

ودعا نقيب المعلمين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

مدير تعليم مطروح خلال الجولة

مدير تعليم مطروح تتابع تنفيذ مبادرة علمتني أمي بالشيخ عطيوة الابتدائية

محلات السلع التموينية بجنوب سيناء

تموين جنوب سيناء: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية والخبز الحر

زوج يطعن زوجته أمام مدرسة في المنوفية

أثناء إحضارها الأطفال من المدرسة.. زوج يطعن زوجته بسلاح أبيض أمام مدرسة في المنوفية

بالصور

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

