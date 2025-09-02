تفاصيل جديدة بشأن شخص وزوجته يديران كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس شخص وزوجته لقيامهما بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص وزوجته، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة والزعم بمنحهم دورات تدريبية توفر لهم فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطهما على مواقع التواصل الاجتماعى .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبطهما وبحوزتهما ( عدد من العقود ودفاتر الاتفاق بين الطلبة والكيان - عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان وإيصالات تحصيل نقدية – عدد من الكارنيهات والأختام المنسوبة للكيان – كارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة – كمية من الكروت الدعائية للكيان) وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.