تشكيل لجنة تفتيش موسعة ومفاجئة على عدد من المخابز بمركزي أجا وميت غمر

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة بمكتبه بتشكيل لجنة تفتيش موسعة ومفاجئة على عدد من المخابز بنطاق مركزي أجا وميت غمر، وذلك لضمان جودة رغيف الخبز المدعم وضبط أي مخالفات تمس حقوق المواطنين.

وقد قامت اللجنة، برئاسة محمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ، وعضوية الدكتور إسماعيل تكي والدكتور أحمد العيسوي، من مفتشي مديرية التموين، بالمرور على عشرات المخابز في القرى والمراكز، أبرزها: قرية الديرس، وكفر الشراقوة بمركز أجا - دقادوس، وبشالوش، وبشلا، وبندر ميت غمر بمركز ميت غمر.

وأوضح المحافظ أن الحملة أسفرت عن تحرير 11 محضرًا للمخابز المخالفة، حيث تم رصد 7 محاضر نقص وزن لرغيف الخبز المدعم بما يتراوح بين 14 و18 جرامًا في بعض الحالات، بجانب 2 محضر لعدم مطابقة المواصفات القياسية، ومحضر آخر لعدم وجود قائمة بيانات، إضافة إلى محضر لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم ضبط شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخابز السياحية في واقعة استيلاء واضحة على حصص الدقيق المدعم بهدف التربح غير المشروع.

وقال "مرزوق": “حملاتنا الرقابية مستمرة ومكثفة لضبط المخابز وضمان وصول الخبز بجودة ووزن كامل للمواطنين، ولن نسمح بأي تلاعب في حصص الدقيق المدعم، فحقوق المواطنين فوق أي اعتبار”.

وأضاف أن التعامل الحاسم مع المخالفات يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وضمان العدالة في توزيع الدعم، والحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري ومفاجئ لتحقيق أعلى مستوى من الانضباط.

واختتم "مرزوق" تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأسواق، مشددًا على أن أجهزة المحافظة تعمل بكل طاقتها لتحقيق العدالة ومنع أي محاولات استغلال للدعم .