أتربة نتيجة صيانة المبنى.. محافظة القاهرة تنفي تصاعد أدخنة من سنترال رمسيس

نفي المركز الإعلامي لمحافظة القاهرة، لإكسترا نيوز، ظهور أدخنة أعلي سنترال رمسيس.

أكد المركز الإعلامي لمحافظة القاهرة، أن ما ظهر هو غبار أتربة ناتج عن أعمال التجديد.

إقرار تعويض عملاء الإنترنت الثابت

وكان للحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، تأثيرات على الكثير من المواطنين وعليه أقر الجهاز تعويضات للمواطنين فى إطار الحرص على التخفيف من تبعات تأثر خدمات الإنترنت الثابت وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين.

قيمة التعويض

تم إقرار تعويض عملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع بنسبة 50٪؜ من الباقة الأساسية تُضاف كباقة مجانية إضافية، كما تقرر منح خصم بنسبة 30٪ من قيمة الفاتورة الشهرية لعملاء الفاتورة، وذلك تعويضًا عن فترة تأثر الخدمة.

حريق سنترال رمسيس

وكان قد اندلع في مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، وأسفر عن خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، كما شهدت العديد من المناطق أزمة رقمية غير مسبوقة إثر اندلاع الحريق الهائل في سنترال رمسيس.



