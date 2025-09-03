نصاب يوهم ضحاياه بقدرته على إنهاء تأشيرات الدخول والإقامة بالبلاد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على تأشيرات الدخول والإقامات للبلاد والإدعاء بقدرته على تسهيل حصولهم عليها مقابل مبالغ مالية " على خلاف الحقيقة " والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى .

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.