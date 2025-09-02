ادعى أنه موظف بخدمة العملاء.. ضبط نصاب يستولى على أموال عملاء البنوك

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بتضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالنصب والاحتيال عليه من خلال إيهامه بكونه موظفا بخدمة عملاء أحد البنوك، وتحصله على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة به والاستيلاء منه على مبلغ مالى.

بإجراء التحريات بمعرفة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة مركو شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزته 2 هاتف محمول، بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه ا لإجرامى.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.