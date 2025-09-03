فرانس برس: إسرائيل تطلق قمرا تجسسيا جديدا

أطلقت إسرائيل قمرا اصطناعيا جديدا للتجسس، فيما وصفه وزير دفاعها يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء بأنه رسالة موجهة إلى أعدائها بأنهم تحت المراقبة المستمرة، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال كاتس على منصة "إكس" "إن إطلاق القمر الاصطناعي أوفيك 19 أمس الثلاثاء هو إنجاز على أعلى مستوى عالمي. إن عددا قليلا من الدول يمتلك مثل هذه القدرات".



وأضاف "هذه أيضًا رسالة إلى جميع أعدائنا، أينما كانوا - نحن نراقبكم في جميع الأوقات وفي كل موقف".



وقالت وزارة الدفاع إن القمر الاصطناعي أطلق من موقع لم يكشف عنه الثلاثاء في الساعة 10:30 مساءً (19,30 ت ج)، وبدأ في الإرسال وخضع لسلسلة من الاختبارات الأولية.



وأضافت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي أنه بمجرد أن يصبح فعالاً وجاهزا للخدمة، سيتم نقل قيادته إلى وحدة الاستخبارات البصرية والجغرافية-المكانية في الجيش.



وجاء إطلاق قمر التجسس بعد شهرين من حرب بدأتها إسرائيل على إيران واستمرت 12 يوما واستهدفت مواقع نووية وعسكرية إيرانية ومناطق سكنية، على بعد أكثر من ألف كيلومتر.



وقال دانيال جولد، رئيس مديرية البحث والتطوير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إنه تم جمع أكثر من 12000 صورة فضائية للأراضي الإيرانية من أجل توجيه الضربات.



وقال بوعز ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية المملوكة للدولة والتي عملت على المشروع جنبا إلى جنب مع وزارة الدفاع، إن العملية "أكدت أن امتلاك قدرات مراقبة متقدمة في منطقتنا أمر بالغ الأهمية لتحقيق التفوق الجوي والأرضي".



وانضمت إسرائيل إلى نادي القوى الفضائية في عام 1988 مع نشر أوفيك، أول قمر اصطناعي لها، ومعناه الأفق بالعبرية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأول، عن توقيف ثمانية أشخاص يشتبه بتورطهم في التعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأشار البيان إلى أن المعتقلين قد زودوا الموساد بمعلومات حساسة تتعلق بمواقع استراتيجية وأسماء مسؤولين عسكريين كبار في إيران.