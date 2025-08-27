إعلام إسرائيلي: اجتماع مشحون بين نتنياهو ورئيس الأركان قبيل انعقاد المجلس الأمني المصغر

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن عقد اجتماع وصف بـ"المشحون" بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، وذلك قبل انعقاد جلسة المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) مساء أمس.

وبحسب القناة، شهد الاجتماع توترا ملحوظا، حيث طالب نتنياهو زامير بوقف التصريحات التي وصفها بأنها "تمس بصورة القيادة"، متهما إياه بنشر أخبار ضده. إلا أن زامير تمسك بموقفه، مشددا على ضرورة الشفافية في إدارة المرحلة الحساسة.

وخلال الاجتماع، قال نتنياهو إن القيادة قررت المضي نحو "صفقة كاملة" مع حماس، معتبرا أن حديث زامير في وقت سابق عن "صفقة جزئية" يضعف صورة الوحدة في الموقف الإسرائيلي أمام الحركة.

في السياق نفسه، أفادت القناة بأن نتنياهو طلب من رئيس الأركان تسريع الاستعدادات لعملية عسكرية للسيطرة على مدينة غزة، وفق جدول زمني تم تحديده مسبقا. إلا أن زامير رد بأن الجيش سينفذ المهمة بـ"شكل مهني" ويجب تركه يعمل وفقًا لآلياته وخططه العملياتية.