مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محافظات

"أنا هاخلص عليكي".. شاب يهدد ابنة عمه بالإيذاء في المحلة والأمن يطارده

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تكثف الأجهزة الأمنيه بمديرية أمن الغربية، من جهودها لضبط الشاب المتهم بالتهديد والإيذاء مرددا عبارة "انا هاخلص عليكي" من خلال إستيقافها بالطريق العام بمنطقة الجمهورية اثر خلافات أسرية.

تفاصيل الواقعة 


تعود أحداث الواقعة، حينما تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الفتاة"ر.ا"18 سنة لتعرضها للايذاء النفسي والتهديد والسباب والقذف علي أيدي ابن عمها حال توجهها لتحدي الحصص الدراسية بسنتر خاص بنطاق منطقة الجمهورية بدائرة القسم .

بلاغ أسرة الفتاة


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة من جهودهم لضبط الشاب الهارب سعيا في تقديمه للعدالة .


وأعلن أسرة الفتاة الطالبة أنهم تقدموا بشكوى رسمية إلي المجلس القومي للمرأة خشية تعرضها للايذاء والتهديد علي يد ابن عمها .

تحرك أمني عاجل 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 

اخبار محافظة الغربية المحلة تعدي على فتاة شوارع المجلس القومى

المزيد

