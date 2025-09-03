"أنا هاخلص عليكي".. شاب يهدد ابنة عمه بالإيذاء في المحلة والأمن يطارده

تكثف الأجهزة الأمنيه بمديرية أمن الغربية، من جهودها لضبط الشاب المتهم بالتهديد والإيذاء مرددا عبارة "انا هاخلص عليكي" من خلال إستيقافها بالطريق العام بمنطقة الجمهورية اثر خلافات أسرية.

تفاصيل الواقعة



تعود أحداث الواقعة، حينما تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الفتاة"ر.ا"18 سنة لتعرضها للايذاء النفسي والتهديد والسباب والقذف علي أيدي ابن عمها حال توجهها لتحدي الحصص الدراسية بسنتر خاص بنطاق منطقة الجمهورية بدائرة القسم .

بلاغ أسرة الفتاة



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة من جهودهم لضبط الشاب الهارب سعيا في تقديمه للعدالة .



وأعلن أسرة الفتاة الطالبة أنهم تقدموا بشكوى رسمية إلي المجلس القومي للمرأة خشية تعرضها للايذاء والتهديد علي يد ابن عمها .

تحرك أمني عاجل



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

