موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار الجماهير المصرية نحو ستاد القاهرة، حيث يستضيف منتخب مصر منافسه إثيوبيا ، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

أعلنت شبكة أون سبورت عن نقل مباراة منتخب مصر ضد أثيوبيا بشكل مجاني عبر قناتها الأولى المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات"، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساء الجمعة 5 سبتمبر الجاري.



ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة السابعة



ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه بوركينا فاسو،

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي :

مصر – 16 نقطة

بوركينا فاسو – 11 نقطة

سيراليون – 8 نقاط

إثيوبيا – 6 نقاط

غينيا بيساو – 6 نقاط

جيبوتي – نقطة واحدة

قائمة منتخب مصر



اختار المدير الفني حسام حسن قائمة ضمت 25 لاعبًا لخوض مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – خالد صبحي – عمرو الجزار – حسام عبد المجيد – محمد ربيعة – محمد هاني – أحمد عيد – محمد حمدي – أحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: حمدي فتحي – نبيل عماد "دونجا" – مروان عطية – محمود صابر – مهند لاشين – أحمد سيد "زيزو" – محمود حسن "تريزيجيه" – عمر مرموش – إبراهيم عادل – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل.