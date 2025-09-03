أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء

قدم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، ونهاد سمير، تقرير فيديو عن أسعار الأسماك في الأسواق.



وقالت ماهيتاب مختار مراسل القناة، إن مصر بها كميات كبيرة من الأسماك، وأنها متواجدة في منطقة إمبابة لمعرفة أسعار السمك اليوم.



وقال صاحب محل سمك، إن سعر كيلو السمك البلطي بـ 95 جنيه، والمشوي بـ 130 جنيه، والمكرونة بـ 260 جنيه، والبوري بـ 300 جنيه، مشوي، وأن كل نوع من السمك بيكون بسعر.



ولفت إلى أن السمك في فصل الصيف مرتفع، والسمك الثعبان بـ 500 جنيه، والجنبري يباع جاهز للمواطنين بأي طريقة يرغب فيها المواطن بـ 950 جنيه.



وأشار إلى أن سعر السمك من شهر 5 إلى شهر 9 يشهد ارتفاعات، ولكن بعد ذلك ينخفض سعره.

