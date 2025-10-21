قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي
رسمياً.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي لهذا السبب
زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول
الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل
مسئول بالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
باريس: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بـ88 مليون يورو
إندبندنت: إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة
دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين آرسنال وأتلتيكو مدريد
يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء
مانشستر سيتي يتقدم على فياريال بثنائية في الشوط الأول بدوري الأبطال
تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء
المصرية لإغاثة غزة: تحية لأم الدنيا لمدّ أياديها إلينا بالغذاء والدواء والمأوى
الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز التعاون الإقليمي مع دول البحر الأسود وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى

 أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، عزمه تعزيز أوجه التعاون الإقليمي بينه وبين دول البحر الأسود وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى في شتى المجالات، بما يساهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

جاء ذلك في بيان نشرته بروكسل صباح اليوم بعد اجتماع عقده وزراء الخارجية وممثلون من دول الاتحاد والدول الشريكة في أرمينيا وأذربيجان وجمهورية مولدوفا وتركيا وأوكرانيا، إضافةً إلى دول آسيا الوسطى مثل كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وذلك لمناقشة أجندة الربط الإقليمي العابر للمناطق، والتي تهدف إلى ربط الاتحاد الأوروبي بآسيا الوسطى عبر تركيا ومنطقة القوقاز الجنوبي.

وتسعى هذه المبادرة إلى تنسيق الاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز التجارة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال شبكات نقل وطاقة واتصال رقمية مرنة وفعالة، مع التركيز على الاستدامة والتحول الأخضر كركيزتين أساسيتين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار النهج الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي تجاه منطقة البحر الأسود، وامتدادًا لنتائج قمة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى الأخيرة، فيما شارك في المناقشات من جانب الاتحاد الأوروبي كلٌّ من الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس والمفوضة المعنية بشئون الجوار مارتا كوس والمفوض للشراكات الدولية جوزيف سيكيلا.

وبحسب البيان، أكد المشاركون خلال الاجتماعات التزامهم بتعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز المرونة المتبادلة ودعم مناطق أكثر ترابطًا وأمنًا وازدهارًا، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن المشترك.

وأشار إلى أن منطقة البحر الأسود تُعد جسرًا استراتيجيًا بين أوروبا وآسيا وتؤدي دورًا حيويًا في التجارة الدولية ونقل الحبوب والطاقة والمواد الخام الحيوية، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في الأمن الإقليمي والعالمي.

وفي الجلسة الوزارية الأولى، أكد وزراء دول الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأسود الأهمية الجوهرية للأمن الإقليمي المشترك، بما في ذلك الأمن البحري، فيما أعربوا عن استعداد الاتحاد الأوروبي لزيادة دعمه للدول الأعضاء والشركاء في بناء القدرات البحرية، بما في ذلك المراقبة وحماية البنية التحتية الحيوية والتصدي للتهديدات المختلطة.

أما في الجلسة الوزارية الثانية، فقد ناقش ممثلو الاتحاد الأوروبي والوزراء من دول الاتحاد ودول البحر الأسود وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى أجندة الربط الإقليمي الطموحة، التي تهدف إلى استكشاف الفرص الاقتصادية وتعزيز الازدهار المشترك والتعاون والسلام على المدى الطويل

