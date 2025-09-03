قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
اقتصاد

القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش للشهر السادس

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه للشهر السادس على التوالي وذلك خلال أغسطس الماضي، مع استمرار ضعف الطلب في التأثير سلباً على نشاط الأعمال.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI)، وفقا للتقرير الصادر عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 49.2 نقطة في أغسطس مقابل 49.5 نقطة في يوليو، ليظل دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وأفاد التقرير بأن الشركات قلصت إنتاجها للشهر السادس على التوالي بفعل ضعف الطلب وارتفاع المخاوف التضخمية، رغم أن وتيرة الانكماش جاءت أقل حدة من المتوسط التاريخي.

ارتفاع معدل التوظيف

وظلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر حذرة في قرارات الشراء خلال أغسطس، حيث واصل حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج تراجعه للشهر السادس على التوالي، بالتوازي مع انخفاض إضافي في المخزونات، وأسهم هذا التراجع في المشتريات في تقليص متوسط أوقات التسليم لأول مرة منذ مارس 2025.

وعلى النقيض من ذلك، ارتفع معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي في أغسطس بعد أن سجل أول توسع له منذ تسعة أشهر في يوليو .

وأفادت الشركات بزيادة التوظيف لتعزيز القدرات الإنتاجية ودعم استكمال الأعمال المتراكمة، غير أن الزيادة في أعداد القوى العاملة ظلت هامشية.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في S&P Global ماركت إنتليغنس: «رغم استمرار الانكماش في ظروف الأعمال خلال أغسطس إلا أن وتيرته كانت أضعف نسبياً من المتوسطات التاريخية. ورغم تحسن التوظيف للشهر الثاني على التوالي، فإن الشركات لا تزال مترددة في زيادة مشترياتها الجديدة بسبب ضعف الثقة في التوقعات المستقبلية».

وأضاف أن استمرار ضغوط التضخم يحد من آفاق المبيعات والإنتاج، إذ بلغ معدل التضخم الرسمي لأسعار المستهلكين 13.9% في يوليو ، رغم تراجعه عن مستويات 2024.

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

مشغولات ذهبية

مستوى قياسي.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء مساء التعاملات

الدولار

تحرك جماعي في أسعار الدولار اليوم الاربعاء

جانب من الجولة

تطورات أعمال رفع كفاءة نفق العبور.. ورسالة من وزير الإسكان

بالصور

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

