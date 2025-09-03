تراجع أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في شهر، مدعومةً بالعقوبات الأميركية الجديدة على شبكة من شركات الشحن والسفن، بينما يترقب المتعاملون اجتماع «أوبك+» المقرر نهاية الأسبوع.

تراجع خام برنت 0.3% ليسجل 68.93 دولاراً للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.2% ليبلغ 65.42 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد أنهيا جلسة أمس على ارتفاع بأكثر من 1% بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة من شركات الشحن والسفن التي يقودها رجل أعمال يحمل الجنسيتين العراقية وسانت كيتس ونيفيس، لتهريب النفط الإيراني تحت غطاء أنه نفط عراقي.

وأظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت الأسبوع الماضي، إلى جانب مخزونات نواتج التقطير والبنزين. وقدّر ثلاثة محللين في الاستطلاع أن المخزونات هبطت بمتوسط 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس آب.

ورغم ذلك، أبقت البيانات الاقتصادية الضعيفة حركة الأسعار في نطاق محدود، إذ انكمش قطاع التصنيع الأميركي للشهر السادس على التوالي، متأثراً بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي ضغطت على ثقة الشركات والنشاط الاقتصادي، ما انعكس على توقعات الطلب على الخام.

وتترقب الأسواق اجتماع أعضاء «أوبك» وحلفائهم في السابع من سبتمبر ويرى محللون أن من غير المرجح أن تقر المجموعة أي تغييرات جديدة على مستويات الإنتاج في الوقت الحالي.