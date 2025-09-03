قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

لمناقشة آفاق التعاون.. رئيس البحوث الزراعية يستقبل محافظ الوادي الجديد

رئيس مركز البحوث الزراعية
رئيس مركز البحوث الزراعية
شيماء مجدي

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لمناقشة آفاق التعاون المقترح تنفيذه في المحافظة.

وذلك في إطار توجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون المشترك في المجالات البحثية والتنموية الزراعية.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى، نائب رئيس المركز لشؤون البحوث، والدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد.

واستعرض اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال اللقاء أهم المشروعات الزراعية التي تنفذها المحافظة حالياً في مجالات استصلاح الأراضي والتوسع في الزراعات الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، فضلاً عن مشروعات تطوير نُظم الري الحديثة وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، لافتا إلى أن الوادي الجديد بما يمتلكه من مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة يمثل إحدى المناطق الواعدة للاستثمار الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
 

وأشاد الزملوط بدور مركز البحوث الزراعية كأكبر مؤسسة بحثية زراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وما يُقدمه من دعم فني وبحثي وتدريب وإرشاد للمزارعين، مؤكداً حرصه على تعميق التعاون مع المركز بما يُسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى المزارعين بالمحافظة.
 

من جانبه، رحب الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بزيارة محافظ الوادي الجديد، مشيراً إلى أن المركز يضع الوادي الجديد في مقدمة أولوياته باعتبارها نموذجاً لمناطق التوسع الأفقي والتنمية الزراعية الجديدة، مشيرا إلى أن كافة معاهد وأقسام المركز على استعداد كامل لتقديم الحلول البحثية والتقنيات الحديثة لدعم المشروعات الزراعية في الوادي الجديد، سواء في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني.

وبحث اللقاء آليات التعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لشباب المزارعين والمهندسين الزراعيين بالمحافظة، لرفع مهاراتهم في مجالات التقنيات الحديثة والإدارة المتكاملة للمحاصيل والإنتاج الحيواني،  وبرامج مكافحة الآفات، بما يُواكب متطلبات سوق العمل ويعزز من تنافسية المنتجات الزراعية.

واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المتفق عليها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة، فضلاً عن تحول الوادي الجديد إلى مركز زراعي وإنتاجي متميز على المستوى القومي.

البحوث الزراعية التعاون الوادى الجديد محافظة الوادي الجديد

